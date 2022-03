Mercy Aigbe and Adekaz: Ìyàwó àkọ́fẹ́ Adekaz ní òun jọ̀wọ́ ọ̀kọ òun fún Mercy báyìí, ohun táwọn èèyàn ń sọ rèé

ìṣẹ́jú 59 sẹ́yìn

Lẹyin iroyin kan to jade nipa bi iyawo akọfẹ Adekaz ṣe tu gbogbo aṣiri nkan to wa laarin oun, Mercy ati ọkọ rẹ sita ni ohun gbogbo hande si awọn ololufẹ awọn eeyan yii.

Alaye ti Mercy ati ọkọ rẹ ṣe ninu fidio to gba ori ayelujara kan yii gan lo tun wa bu epo bẹntiroo si ina to ti n jo lọlẹ tẹlẹ.

Ninu esi ti Mercy fọ sita, o ṣalaye bi awọn eeyan ṣe rọ ọ to si gba lati ṣe ifọrọwanilẹnuwo pẹlu ileeṣẹ iroyin igba-de-gba kan pe ko fi tanmọlẹ si ohun to wa nilẹ ko si sọ tirẹ amọ to ni lẹyin ifọrọwanulẹnuwo ọhun, awọn eeyan mii tun ti korajọ ti wọn n sọ pe ko ba ma ti ṣalaye ohunkohun tori ohun to ba wu u lo lẹtọ lati ṣe ni igbe aye rẹ.