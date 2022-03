Modele Sarafa Yusuf vs Dapo Abiodun: Ọ̀rọ̀ àárín èmi àti ọlọ́lá wa, Dapo Abiodun àti Ọlọ́h

Modele Sarafa jẹ obinrin to ti foju han gẹgẹ bii ọkan lara awọn ti yoo du ipo gomina ipinlẹ Ogun.

Titi di asiko yii, o ṣi wa ninu iṣejọba Gomina Dapo Abiodun to jẹ gomina ipinlẹ naa lọwọlọwọ gẹgẹ bi ọkan lara awọn ti wọn jọ n ṣiṣẹ papọ.

Iyalẹnu lo jẹ fun awọn eeyan nigba to kede erongba rẹ lati gbe apoti idibo eyi to si n mu awọn eeyan sọrọ pe kilode to fẹ koju ọga rẹ ti wọn yoo jọ maa figagbaga.