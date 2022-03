Abba Kyari: Mi ò jẹ̀bi gbogbo ẹ̀sùn tí ẹ fi kàn mí

wákàtí kan sẹ́yìn

NDLEA ni Kyari atawọn oṣiṣẹ rẹ kan fi ọwọ kan oogun oloro cocaine ti iwọn rẹ to 21.25kg ti wọn gba lọwọ awọn to gbe oogun naa, iyẹn Chibunna Patrick Umeibe ati Emeka Alphonsus Ezenwanne.

Wọn ni awọn afurasi naa ṣe si ẹsun naa ni ọọfisi ọga agba ọlọpaa, IGP niluu Abuja, eyii to lodi si ofin ajọ NDLEA, abala '14(b) CAP 30' ti wọn gbe kalẹ lọdun 2004.

Wọn ni Kyari gbiyanju lati fun ọga NDLEA kan ni riba ti iye rẹ to $61,400 owo ilẹ okeere nile ounjẹ kan niluu Abuja, ki ọga NDLEA naa ma baa ṣe ayẹwo oogun oloro ti wọn gbẹsẹle.

NDELA tun sọ fun ile ẹjọ pe Umeibe ati Ezenwanne gbimọpọ pẹlu ọgbẹni kan, IK to tin a papa bora bayii, lati gbe egboogi cocaine ti iwọn rẹ to 21.35kg wọ Naijiria eyii to lodi si ofin NDLEA abala '11(d) CAP N30' ti ijọba apapọ gbe kalẹ lọdun 2004.