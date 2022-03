Bamise Ayanwola missing in Lagos BRT: Irọ́ ni pé wọ́n gbé ìbọn sí dẹ́rẹ́bà yẹn léti, oun tó ṣẹlẹ̀ gangan bí Bamise ṣe wọ ọkọ yẹn rèé

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Eyi to tun wa mu ki iya Bamise ki ọrọ ti eti ko gbudọ bọ bọ ẹnu to fi n ranṣẹ si awọn to pa ọmọ rẹ ni pe o ṣi gbagbọ ninu iroyin to gbọ pe wọn bọ awọtẹlẹ abẹ ọmọ rẹ.