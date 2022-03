Ẹni tí mo sọ di èèyàn lé mi jáde nílé rẹ̀, àmọ́ mo ti di onílé mẹ́rin báyìì - Laide Bakare

Gbajugbaja oṣere tiata Yoruba, Laide Bakare ti ṣiṣọ loju eegun bo ṣe n gbe lọdọ eeyan ri, ti ẹni naa le jade ko to di onile mẹrin ọtọtọ niluu Eko.

Ninu atẹjade kan to kọ loju Instagram rẹ, Laide kan sara si ara rẹ lọjọ ayajọ awọn obinrin lagbaye.

Nigba to sọrọ lori bo ṣe jẹ ẹni ti ko nile lori ati bo ṣe di onile mẹrin.

Oṣere naa to n ṣi ile rẹ kẹrin sọ pe ẹni ti oun ti figba kan ṣe oore fun pada le oun jade nile rẹ lakoko kan sẹyin, amọ ọpọn oun ti sun bayii.

Laide ni "Ẹni ti mo ran lọwọ lati jẹ eeyan laye sọ fun mi pe 'jade kuro ninu ile mi' amọ lonii yii mo ti di onile to le ni mẹrin laarin ilu Eko."

O ni ọkan lara awọn ọrẹ oun lo fi maluu naa ranṣẹ ko to kede pe ọrẹ rẹ miran fi owo iṣile ranṣẹ si.

Lẹyin to gba owo ati maluu naa tan lo sọ loju opo Instagram rẹ pe "Ẹ jọmi loju gidi gan fun owo ti ẹ fi ranṣẹ simi, inu mi gidi lati jẹ ọrẹ yin."

Irawọ rẹ bẹrẹ si n tan nigba to kopa ninu ere "Mi O Foworola" ti wọn gbe jade lọdun 2003 ati ere "Love You Forever" to jade lọdun 2005.