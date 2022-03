Oba Matthew Jegede Deper life pastor king: Bí ìjọ ṣe kẹ̀yìn sí mi nígbà tí mo fẹ́ di Ọba A

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

"Mo kọkọ ro pe o lodi si ilana Ọlọrun lati di Ọba amọ... O tun wa jẹ ilana to jẹ pe mo ro pe teeyan ba fẹ de ọrun, yoo nira".

Gẹgẹ bo ṣe sọ, odidi ọdun mẹwa lo ti fi sa ti ko fẹ bọ sori itẹ nitori ilana ati aṣa inu ijọ to n lọ eyi to ni o lodi si ohun gbogbo to ba ni ṣe pẹlu aṣa ibilẹ.