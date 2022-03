Chidinma Ojukwu crowned Miss Cell: Ọ̀dọ́bìnrin tó ń jẹ́jọ́ ikú Usifo Ataga gbadé obìnrin tó rẹwà jùlọ lẹ́wọ̀n Kirikiri

Iroyin ti n gbode kan eyi to n ṣafihan pe arabinrin Chidinma Ojukwu ti wọn fi ẹsun ipaniyan kan gba ade obinrin to rẹwa ju lgba ẹwọn to wa.

One Nkechi Mogbo and Abubakar Dauda, di owner of di short stay apartment and di security guard wia dem find Usifo Ataga deadi bodi don stand as witness to tok wetin dem know about di mata.