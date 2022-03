Russia and Ukraine Update: Wo ọ̀nà tí Russia gbà fi bínú gbẹ̀san lára àwọn tó gbégi dínà òwò pẹ̀lú rẹ̀

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Nitori naa Russia ti gbẹsẹ le tita awọn nkan eelo kan fawọn to ni awọn naa ko ni ra nkan lati ọdọ rẹ tabi ti wọn gbe ijiya ọrọ aje miran le ilẹ naa.

Ninu nkan ti Russia fẹ se bayi ni pe wọn ko ni ta nkankan to ba ni se pẹlu eto ibaraẹnisọrọ(Telecoms) eto ilera, ọkọ tita,eto ọrọ aje, tita awọn irinsẹ amunawa ati nkan mii bi igi gẹdu.

Russia sọ pe ''esi to yẹ si awọn ijiya ti wọn gbe le wa lawọn igbesẹ yi''

Bakan naa ni ileesẹ yi sọ pe ijiya tawọn naa gbe kalẹ lori awọn orileede to foju oro han

O kere tan orileede mejidinlaadọta ni ijiya ti Russia gbe kalẹ yi yoo kan ninu wọn si lawọn orileede ajọ Yuroopu to fi mọ ilẹ Amẹrika.

Olootu ijọba Russia Mikhail Mishustin sọ pe awọn yoo gbẹsẹ le tita awọn ọja ti o n jade lati ileesẹ tawọn orileede mii ni to wa ni Russia .

Igbesẹ yi n waye lẹyin ti aarẹ tẹlẹ Dmitry Medvedev kilọ pe awọn nkan ini ileesẹ orileede mii to wa ni Russia ti wọn sa kuro seese ko di nkan ti Russia le gbẹsẹ le.

Lara awọn ileesẹ to n sa witiwiti kuro ni Russia tabi ti wọn ko doko owo nibẹ mọ ni awọn to n wa kusa bi Caterpillar and Rio Tinto, Starbucks, Sony, Unilever ati Goldman Sachs.