Yoruba Nation: Ilana Omo Oodua pe ìjọba àpapọ̀ àti INEC lẹ́jọ́ lórí ìbò gómìnà Ekiti àti Osun

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

INEC ko ni ofin to dantọ lati seto idibo nilẹ Yoruba:

Ninu atẹjade kan ti akọwe ẹgbẹ naa, Maxwell Adeleye fi ṣọwọ si awọn akọroyin, o ni ofin ti Naijiria n lo lọwọ funra rẹ ko lẹsẹ nilẹ nitori ko si ipade apero kankan to waye ki wọn to kọ ofin ọhun.

Maxwell ni ajọ INEC ko ni ofin to dantọ lati ṣe eto idibo kankan nilẹ Yoruba, to jẹ ọkan lara orilẹ-ede Naijiria, nitori naa, ki ile ẹjọ wọgile eto idibo ti INEC n mura rẹ ni ipinlẹ Osun ati Ekiti, tii ṣe ilẹ Yoruba.

Wọn ni "Lai si ipade apero, to jẹ ọkan gboogi lara irinṣẹ ti wọn fi n kọ ofin, ofin ọdun 199 funra rẹ ko ba ofin mu nitori awọn to kọ ofin ọhun kuna lati ṣe ohun to yẹ ki wọn to kọ ofin ọhun."