Oladapo Okanlawon crippled Ibadan Embroider: Mo ń rìn dí ọmọ ọdún márùn-ún, atẹ́gùn kan ni wọ́n ló fẹ́ lù mí

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Shonde Oladipupo gba BBC Yoruba lalejo nibi to ti n ṣe iṣẹ ọwọ rẹ eyi to fi n tọ iyawo ati ọmọ mẹta.

Ninu ifọrọwanilẹnuwo rẹ, Shonde ṣalaye bi o ṣe dede yi biri to di ẹni to rọ lẹsẹ mejeeji nigba to wa lọmọ ọdun marun.