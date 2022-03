Africa Eye blood sucking road: Àṣírí àwọn ọ̀nà mùjẹ̀-mùjẹ̀ tú! 'À ò kí ń mọ̀ bóyá a ó padà sílé táa bá jáde'

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Awọn ọkọ "ẹ tii ẹ rọmi sii pọ ju loju popo yii". Awọn fidio ti akọroyin ẹka ọtẹlẹmuyẹ BBC, Africa Eye ṣe fihan pe ọpọ ọkọ to wa loju popo lo yẹ ko ti gun ori odo.

Ikọ naa ṣe iwadii abẹnu lati tu aṣiri iwa ajẹbanu ati ijakulẹ oriṣiriṣi ti awọn eeyan n ba pade lọwọ ẹka to n ri si abo oju ọna ni Kenya.

Akọsilẹ fihan pe laarin ọdun 2020 si 2021 nikan, iku oju popo ni Kenya tun goke ju ida ogun lọ. Lọdun to kọja nikan, o ju eeyan ẹgbẹrun mẹrin abọ lọ to ku ti o si le ni ẹgbẹrun mẹrindinlogun to farapa.