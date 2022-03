Samuel Ajirebi: Bíi bọ́ọ̀lù gbígbá ni mo ka eré sí bí wọ́n bá pè mí ní kékeré láti wá ṣe fíìmù

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

"Bi mo ba wo awọn iṣẹ fiimu ti mo ṣe nigba yẹn, o maa n jẹ iwuri fun mi, nigba mii mo si maa n bu ara mi pe loju ara rẹ ṣe iṣẹ tiata naa lo ẹ nibi".

Ọmọ gbajumọ ati agba oṣere fiimu Yoruba, Kayode Olasehinde ti ẹ mọ si Pa Ajirebi ni Samuel Olasehinde jẹ ti ọpọ si ti mọ si Samuel Ajirebi lati kekere to ti n ba wọn ṣe ere tiata.

Oríṣun àwòrán, YouTube/Korede Films

Ẹlomii le ma daa mọ mọ bayii amọ ṣaṣa lẹni ti ko mọ Samuel Ajirebi nigba to wa ni bii ọmọ ọdun mẹrin to maa n ṣe ere. Igba mii, baba rẹ gaan ni yoo tako ninu ere, igba mii ọmọ ẹlomiran ni yoo ṣe ti gbogbo eeyan si maa n kan sara si iṣẹ to n ṣe.

Oríṣun àwòrán, Korede Films

Ẹwẹ, Samuel funra rẹ boju wo iru awọn ere to maa n ṣe ni kekere o si ni ibi to ti kan sara si ara rẹ bakan naa lo ni ibi to ti bu ẹnu atẹ lu iṣẹ ara rẹ.

Amọ ta lo lee da Samuel lẹbi ni kekere, leyii to jẹ pe ohun to tilẹ lee ṣe lo n ṣe to si tun n ya awọn eeyan lori.

Oríṣun àwòrán, Kerede Films

O ṣalaye awọn nkan to ran an lọwọ lati maa tayọ lasiko to n ṣe ere tiata to jẹ ki oye rẹ tete ṣi si awọn ọrọ ijinlẹ ati owe Yoruba.