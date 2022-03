OAU VC: Mọ̀ nípa ìlànà tí wọ́n n gbà yan VC fasítì ní Naijiria

Oríṣun àwòrán, The sun newspaper

Ọkan lara awọn iyansipo to fa wahala laipẹ yii ni ti Fasiti ilu Ibadan, UI, lọdun 2020.

Fun bi ọdun kan ni eto iyansipo naa fi ni idiwọ ni UI, nitori awọn ẹsun ti awọn kan fi n kan ẹni to fẹ ẹ fi ipo naa silẹ, Ọjọgbọn Idowu Olayinka.

Wọn ni o n gbiyanju lati yan ẹni to wu si ipo.

Yatọ si eyi, awọn agbaagba kan to jẹ ọmọ Ibadan yari pe ẹni to jẹ ọmọ bibi ilu Ibadan ni wọn gbọdọ yan si ipo naa "nitori pe ọmọ ilu kankan ko de ipo naa ri".

Igba ti ileeṣẹ eto ẹkọ ninu ijọba apapọ to da sii, ni ọrọ to yanju. Eyi to yọri iyansipo Ọjọgbọn Kayode Adebowale, lọjọ kẹrinla, oṣu Kẹwaa, ọdun 2021.