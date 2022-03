Amodu Abubakar Vigilante's hands cut off by suspected Fulanis: Mo fẹ́ mu ìbọn ni mo ríi pé ọwọ́ mi ti gé jọ́bọ́

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Amodu Abubakar jẹ ọkan lara awọn Fijilante to n ṣọ adugbo ni agbegbe Iwajowa Itasa to fi dede kan agbako awọn afurasi Fulani to ni wọn ge oun lọwọ.