Kemi Afolabi on Lupus: Wo bí Kemi Afolabi ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti kàn síì pẹ̀lú owó ìtọ́jú àìsàn Lupus

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Eyi ni ọrọ to ya ni lori to tun jade lẹnu gbajugbaja oṣere lẹyin igba to jade lati sọ faraye nipa ohun to ti n gbe sabẹ aṣọ latọjọ yii pe aisan to n ṣe oun fẹ mu ẹmi ohun lọ laarin ọdun marun si isinsinyii.