Sanni Iyabo Paramount Komedy: Ibi tí mo ti rí àwọn ọfọ̀ apanilẹ́rìín tí mò ń lò nínú 'skit' nìyí

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Paramount Komedy gangan lẹ mọ ọ si amọ orukọ rẹ gangan ni Sanni Iyabo o si jẹ ọkan lara awọn irawo to n dide lagbo awọn adẹrinpoṣonu ati pe o jẹ oṣerebinrin.

Bakan naa ọdọbinrin yii jẹ eeyan to ti fa oju ọpọlọpọ mọra latoju opo ayelujara pẹlu gbogbo ẹfẹ rẹ.

Ọmọ ogun ọdun o le diẹ ṣi ni PAramount Komedy to n mi ori ayelujara titi pẹlu awọn ẹfẹ tawọn eeyan fẹran.

Ọmọ bibi ipinlẹ Ogun ni Iyabo o si ba BBC Yoruba sọrọ lori idamu ohun laalaa to la kọja laye rẹ ko to yi biri to di ẹni tawọn eeyan bẹrẹ si ni yẹ si ni nkan bii ọdun diẹ sẹyin.