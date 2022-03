Kemi Afolabi: Yomi Fabiyi ní òun máa ń pa omijé mọ́ra ní, tí òun bà wà lọ́dọ̀ aláìsàn náà àti ọmọ rẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Bi ọpọ eeyan se n tara poro lori aisan to n se gbajumọ osere tiata lobinrin, Kemi Afolabi, lo ti doju ọgbagade bayii.

Awọn eeyan naa, to fi mọ awọn akẹẹgbẹ rẹ lagbo tiata si lo ti n sare sọtun ati sosi lati doola ẹmi osere tiata naa, ẹni to kede laipẹ yii pe oun ni aisan Lupus, to n ro ni leegun.