Dejo Tunfulu: Kò sí súgà ní ìbẹ̀rẹ̀ ìrìnajò ayé mi, ó korò bíi ewúrò ni

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Dejo Tunfulu jẹ oṣere kan to kọ orisi iha si oniruuru eeyan nigba to wa laye.

Nibayi to ti wọ kaa ilẹ lọ, apejuwe lorisirisi lawọn eeyan to mọ adẹrinposonu naa n sọ nipa rẹ.

Apẹrẹ kan taa ri nipa ọgbọn ati oye ti gbajugbaja apanilẹrin yii ni farahan ninu ifọrọwanilẹnuwo kan to ṣe pẹlu oju opo Ojopagogo TV lori Youtube.

Ninu ifọrọwanilẹnuwo taa n wi yii, Dejo Tunfulu sọrọ nipa iku ti yoo pa, to si woye nipa ọjọ ti inu rẹ dun julọ laye.

Ni idahun si ibeere ẹlẹẹkeji nipa igba ti inu rẹ dun julọ nigba to wa laye, niṣe ni Dejo rẹrin musẹ to si dahun bayi:

O tẹsiwaju pe ''Igba ti mo ba ku tan, lẹ le wa ba mi pe ọgbẹni Dẹjọ, igba wo ni inu rẹ dun julọ nigba to wa laye?''

Idahun rẹ yii ṣafihan iwoye rẹ, to ni si pe eeyan ko le sọ pato pe ọjọ bayi ni inu oun dun julọ nitori ọjọ mii tun le wa, ti nkan idunnu to ju ti tẹlẹ yoo waye.

O ti to nkan bi ọdun mẹrindinlogoji si marundinlogoji ti Dejo Tunfulu ti orukọ rẹ gangan njẹ Adekunle Makinde Adetokunbo ti bẹrẹ ere tiata.

Ninu alaye to ṣe fun OjoPagogo Tv, Dejo Tunfulu sọ pe lati ara gbajumọ osere binrin Fausat Balogun, ti ọpọ eeyan mọ si Madam Sajẹ ati ọkọ rẹ ni oun dide lara wọn nidi isẹ tiata.

O tẹsiwaju pe oun koju orisirisi ipenija ati pe o ni "ko si ṣuga ni ibẹrẹ irinajo mi', o koro bi ewuro ni, to si kan bi omi ogi' lati bii ọdun mẹrindinlogoji, ti oun ti bẹrẹ isẹ naa.

Dejo Tunfulu sọ asọtẹlẹ nipa iku rẹ:

Nigba ti wọn beere lọwọ Dejo nipa iku, o fesi pada pe ''ẹni ti ko ti ku, ko le sọ iru iku to maa pa''

Dejo ṣalaye pe nipa adura tawọn eeyan maa n se pe ki eledua jẹ ki iku rere pa wa, o di igba ti eeyan ba ku tan ko to le mọ iru iku to pa.

''Ẹ le beere boya iku rere lo pa mi bi mo ba ku tan'' esi to fi pari ọrọ nipa iku ree.

Awọn to mọ Dejo jẹri si pe kii ṣe ẹni to wa aye mọya, ti o si kun fun iwa irẹlẹ.

Mo rin lati Ado-Ekiti de idaji Ondo:

Nigba to n salaye ọpọ ipenija to ti koju rẹ sẹyin lagbo tiata ninu ifọrọwanilẹnuwo naa, Dejo Tunfulu ni ipenija ti pọ ju.

O ni awọn iriri to mu omi loju oun ti pọ pupọ ju, to si mẹnuba akoko kan ti wọn lọ fun ere sise alagbeka lọ silu Ado Ekiti.

Sugbọn ti eeyan ba ti fori ti nnkan, yoo dara to ba ya, mo si dupẹ pe Ọlọrun ko jẹ ki n di ero ẹyin."

Nibo lo ti ri orukọ Dejo Tunfulu?

Dejo Tunfulu sisọ loju ibi to ti se alabapade orukọ to n jẹ ninu ere tiata, eyiun Dejo Tunfulu lori eto naa.

O ni nigba ti oun kere ninu isẹ tiata, ọga oun kan to n jẹ Lagelu Akinbola lo wa pe oun ninu ẹgbẹ osere ti oun wa, eyiun Akukọ Gagara Theatre Group, lati wa ba kopa ninu ere kan ni National Theatre nilu Eko.

O ni ninu ere naa, wọn n pe oun ni Dejo, ti oun si jẹ ẹgbọn ọmọ tuntun abami kan ti wọn bi, to sọrọ, to jẹun, to si rin lọjọ ti wọn bi.