Jimi Solanke: Bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ eré òṣùpá láyé àtijọ́ táa mú ìtàn Yorùbá sísọ dé America padà walé

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Bẹẹ ba jẹ ololufẹ itan ilẹ Yoruba, bẹẹ ba tilẹ jẹ irọ èèyàn to n jẹ Jimi Solanke, ẹ o mọ nipa rẹ gidi gan tori oguna gbongbo ni Solanke to jinlẹ gidi gan ninu aṣa ilẹ yoruba ati fifi le ọmọ ati irandiran lọwọ.

Fun ọpọlọpọ to wo awọn ere ori itage bii Kurunmi ati Ovonramwen Nogbaisi ti Ola Rotimi kọ, Death and the King's Horseman ti Wole Soyinka kọ ati bẹẹ bẹẹ lọ, wọn mọ pe gbagada ni oju Jimi solanke wa ninu awọn ere naa tori oun ni o ko ipa to tobi julọ ninu wọn.