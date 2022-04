Olasimbo Okusanya US Amala seller: Pé mo jẹ́ Alamala kò ní kí n máa múra ìdọ̀tí, ibi tí Amala títà f'Oyinbo gbé mi dé rèé

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Ẹni to ba mọ ọna aa gba gidi gan to si tun foju wo ilẹ daadaa, yoo mọ ọna ati mu owo wọle ni ilu oyinbo.

Olasimbo Alamala yii ti di ilumọka bayii, kii ṣe tori pe o ni ile ita ounjẹ nikan amọ bo ṣe maa n yọ bi ọjọ pẹlu koko Amala gbigbona ati oriṣiriṣi ọbẹ Yoruba to fi mọ Ẹmu Ogurọ fawọn ọmọ Naijiria to wa loke okun.

Bo ṣe bẹrẹ iṣẹ yii naa kii ṣe pe o dede burẹkẹ, o ṣalaye bi ko ṣe kọkọ ri nkan ṣe nigba to de London ko to fẹ ọkọ rẹ to mu u lọ Amẹrika nibi to ti jẹ oniṣowo nla Alamala bayii.