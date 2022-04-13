Uganda researcher killed: Ramirez Amaya Sebastian dèrò ọ̀run lẹ́yìn ti erin kan kọlùú ni agbègbè Kibale
Erin kọlu Amaya Sebastian, àgbà ọ̀jẹ́ ọjọ́gbọ́n nínú isẹ́ ìwádìí kan, ikú ló padà já sí
Agba ọ̀jẹ̀ onimo sayensi Ramirez Amaya Sebastian dero ọ̀run ni Uganda.
Ramirez Amaya Sebastian ni awon alase to n mojuto igbo lorile ede Uganda fi ikede sita nipa re leyin to jade laye.
- Àwọn ọlọ́pàá ti fi páńpẹ́ òfin gbé ọkọ olórin ẹ̀mí “Ekwueme” fẹ́sùn lílu ìyàwó rẹ̀ dójú ikú
- Ẹ̀yin obìnrin, ẹ tètè jápa tí ìgbéyàwó yín bá ti la ìgbájú-ìgbámú lọ - Olori Silekunola
- Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín, ẹ má bú ọkọ mi mọ́ torí ìgbéyàwó wa tó túká - Yewande Adekoya
- Mo gbìyànjú láti ṣẹ́yún àkọ́bí mi saájú ìgbeyàwó - Iyabo Ojo
- Àyè wá dà, èmi ti ní ọ̀rẹ́kùnrin míràn nítèmi o - Nkechi Blessing
- Ṣé Iyabo Ojo ń gbèrò láti ṣe ìgbéyàwó? Wo àwọn ohun tó sọ nípa olólùfẹ́ rẹ̀
Bawo ni ọ̀rọ̀ se sele?
Uganda Wild life Authority, (UWA) fi atejade sita nipa oọ́gbon onise iwadii Ramirez Amaya Sebastian to wa lati Fasiti kan ni orile-ede America.
Won ni o ti n se ise iwadii naa lo lati igba die ni igbo oba kan ni agbegbe Kibale pelu oluranlọ́wọ́ rẹ̀.
UWA so pe laipe ni won salabapade erin kan to da duro ninu igbo Oba naa ni eyi to si kolu awon mejeeji.
Agbenuso UWA, Bashir Hangi salaye pw erin naa tele Sebastian to si tẹ̀ẹ́ mọ́lẹ̀ ni eyi to je ki ọjọ̀gbọ̀n naa di ero ọ̀run.
Awon alase Uganda ni pe ikolu erin si Sebastian yii ni Kibale ni igba akọ́kọ́ ti eyi yoo sele ni Igbo Oba naa laarin aadota odun seyin.
Kini o ti sele seyin nipa iru isele bayii?
Ninu osu kinni odun yii ni arinrinajo kan lati orile-ede Saudi Arabia naa kagbako erin kan.
Agbegbe Murchison to je igbo Oba omiran ni oeilre ede Uganda ni eyi ti sele.
Leyin ti erin naa te arinrinajo Saudi yii mole tan ni oun naa dero ọ̀run.
O pade erin yii lasiko to fi awon akegbe rẹ̀ ti wan jọ́ n rinrinajo afẹ́ silẹ ninu ọkọ̀ ti gbogbo wọ́n jọ wa.