Erin kọlu Amaya Sebastian, àgbà ọ̀jẹ́ ọjọ́gbọ́n nínú isẹ́ ìwádìí kan, ikú ló padà já sí

Uganda researcher killed: Ramirez Amaya Sebastian dèrò ọ̀run lẹ́yìn ti erin kan kọlùú ni agbègbè Kibale

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Ramirez Amaya Sebastian ni awon alase to n mojuto igbo lorile ede Uganda fi ikede sita nipa re leyin to jade laye.

Uganda Wild life Authority, (UWA) fi atejade sita nipa oọ́gbon onise iwadii Ramirez Amaya Sebastian to wa lati Fasiti kan ni orile-ede America.

UWA so pe laipe ni won salabapade erin kan to da duro ninu igbo Oba naa ni eyi to si kolu awon mejeeji.