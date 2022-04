Easter Celebration robbery in Anambra: Àwọn adigunjalè gba fóònù, ohun ìní àwọn ènìyàn nílé oúnjẹ

ìṣẹ́jú 7 sẹ́yìn

Awọn adigunjale ti ṣekọlu si ile ounjẹ kan to wa ni agbegbe Oko, ni ẹgbẹ ileẹkọ gbogboniṣe Federal Polytechnic, Oko.

Awọn adigunjale naa wọ ile ounjẹ igbalode kan lati ja awọn eniyan ni ole amọ ti ko si ẹnikẹni to fi ara pa.

Awọn ti wọn ja ni ole wọnyii n ṣe faaji lọwọ ni Ọjọ Ajinde ni awọn adigunjale yii yawọ ibẹ, ti wọn si gba awọn ohun ini awọn eniyan ni ọwọ wọn to fi mọ foonu.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

''Ohun ti wọn ṣe ni pe wọn wa sibẹ, ti ko si si ọlọpaa kankan tabi ẹṣọ alaabo to wa ni agbegbe naa to da wọn duro.''

''Ọkọ ọlọpaa to wa nibẹ ti gomina Soludo fi si agbegbe agọ ọlọpaa Oko ko da awọn adigunjale naa duro lasiko ti wọn wa si ile ounjẹ, Sophia Fast food ti wọn ṣẹṣẹ ṣi ni agbegbe naa ni Ekwulobia.

Amọ ẹlomiran to sọrọ ti ko fi ẹsẹ mulẹ ni oṣeeṣe ko jẹ awọn to n ba ile ounjẹ tuntun naa figagbaga ni wọn ran awọn adigunjale naa.

Ileesẹ ọlọpaa ni ki awọn to kagbako isẹlẹ naa wa fẹjọ sun ni agọ wọn:

Nigba to n fesi lori isẹlẹ yii, ileesẹ ọlọpaa to wa nipinlẹ Anambra ti wa rọ awọn eeyan to se agbako isẹlẹ idigunjale naa lati jade wa sọrọ sita.