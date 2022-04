Tinubu 2023: Ọ̀nà tí Bola Tinubu fẹ́ gbà ṣẹ́gun ìgbésùnmọ̀mí rèé tó fi ń ṣèlérí

O jẹjẹ yii lasiko to n ba ọgọọrọ awọn ọdọ to kora jọ ni gbagede Mobolaji Johnson l'Eko nitori ipolongo fun idbo yan Tinubu lọ dun 2023.

Awọn ọdọ to mọ ohun ti wọn n ṣe

Sanwo-Olu to kọwọ rin pẹlu igbakeji rẹ, Obafemi Hamzat atawọn adari ẹgbẹ oṣelu APC mii nilẹ Yoruba ni awọn ti ri akitiyan ati agbara ti awọn ọdọ "wa" ni lati ṣiṣẹ fun aṣeyọri erongba Asiwaju Bola Tinubu to ni ifarajin lati fara ṣiṣẹ fun awọn eeyan orilẹede Naijiria.

"Adari wa, Asiwaju Bola Tinubu ri iwuri gidi ninu atilyin to ti gba latọjọ yii lọd awọn ọdọ o si ti pinu lati gba eku ida idari Naijiria pẹlu oreọfẹ Ọlọrun ati ifẹ awọn eniyan fun Naijiria to dara to si lọrọ to tun wa ni isọkan.