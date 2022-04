Seyi Makinde: Gbogbo owó ìlú táwọn APC tó ṣe ijoba tẹ́lẹ̀ kó jẹ la ó gbà padà

Gomina n sọ eyi lori eto ori Redio Splash 105.5 FM kan ni Oyo nibi to ti ń sọ pe ijọba òun sì ni ifarajin lati rii pe wọn gba gbogbo owo titi de kobo to kere ju nínú owó Ìpínlẹ̀ Oyo to ni awọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC kan to wa ninu ijọba to kúrò lori oye kó jẹ.