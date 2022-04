Itunu Lawal allegedly killed by husband: Láàrin ọdún méjì ìgbéyàwó, ọmọ mi àti ọkọ rẹ bẹ̀rẹ̀ ìjà tó gbóná

Bi ẹ ko ba gbagbe, iroyin tan ka ni ọjọ melo kan sẹyin nipa arabinrin kan ti wọn ni ọkọ rẹ pa, iya iyawo ree to n ba BBC Yoruba sọ ọrọ bo ṣe jẹ.

Arabinrin Esther Asuquo to jẹ iya to bi Itunu Lawal ṣalaye pe ọtọ ni nkan ti awọn idile baba ọmọ oun sọ lori foonu pe o ṣe Itunu ki oun maa bọ nileewosan amọ "bi mo ṣe de ibẹ, oku ọmọ mi ati oku ọmọ rẹ to ṣẹ bi, oku eeyan meji ni mo ba lẹyin mọto ti wọn gbe wọn si o".