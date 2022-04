Warere Beach Hotel Zanzibar: Zainab Oladehinde fi ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ kàn, ilé ìtura Warere fèsì

Ajọ to n ṣe amojuto irinajo igbafẹ nilu Zanzibar lorilẹ-ede Tanzania, ti bẹrẹ iwadii si ẹsun ifipabanilopọ ti ọmọ Naijiria kan, Zainab Oladehinde, sọ pe o ṣẹlẹ̀ sii nile itura Warere, lasiko to lọ fun isinmi.

Ninu awọn ọrọ to kọ si ori Twitter lọjọ Satide, Zainab sọ pe ni ọjọ gan-an naa ti oun de ile itura Warere Beach Hotel, ni ẹnikan gbiyanju lati fi ipa ba oun lopọ.

" Mo kọkọ ro pe àlá ni. Mo tun sun pada. Idi ni pe mo ti ilẹkun yaara ti mo wa ki n to sùn.

O ṣalaye pe lẹyin isẹju diẹ, ajeji ọkùnrin to wọle ti oun bẹ̀rẹ̀ si ni fi ọwọ oun pa nkan ọmọkùnrin rẹ.

Asiko naa lo to la oju rẹ kedere, láti ri pe lootọ ni oun wa ninu ewu.

Bayii ni ọkùnrin naa ṣe jade, to si sọ pe oun n pada bọ.

Zainab lo anfaani naa lati sa jade ninu yara, to si salọ si yara tọkọtaya ọmọ orile-ede Russia kan ti wọn jọ di ọrẹ ni ọsan ọjọ naa.

O fi ọrọ naa to ẹni to ni ile itura naa létí, ko da o lọ si àgọ́ ọlọpaa, sugbọn wọn le e danu pe ẹnikẹni ko gbiyanju lati fi ipa ba a lopọ.

Yatọ si ọrọ ifipabanilopọ, Zainab sọ pe wọn tun ji owo rẹ to le ni ẹgbẹ̀rún kan Dọla to tọju sinu ẹrú rẹ, lasiko to fi yara naa silẹ.