Oluwo on 2023 Election: Àwọn ẹ̀yà Igbo kò leè jẹ ipò Ààrẹ ní ọdún 2023

wákàtí kan sẹ́yìn

Oluwo sọ eyi ninu atẹjade to fi lede lati fi ero rẹ han lori idibo sipo aarẹ ni ọdun 2023.

O ni awọn ẹya Igbo kii jẹ ki ọkan awọn ẹya miran to ba wa si ilu wọn balẹ nitori wọn ko lee ni ilẹ nibẹ.

Oríṣun àwòrán, Oluwo of Iwo

''Aibikita iṣesi wọn si awọn ẹya ni Naijiria to ku ko ni jẹ ki awọn eniyan kọ ibi ara si wọn lati dipo aarẹ mu.

''Bi o tilẹ jẹ pe irora ati iya to ṣuyọ lẹyin ogun abẹle to ṣẹlẹ ni Naijiria ti jẹ ki ipinya de ba awọn eniyan, eleyii to si lee pin orilẹede yẹlẹyẹlẹ''