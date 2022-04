Tope Alabi: MTN, Glo àti Airtel rugi oyin nítorí orin "Angeli mi"

Ko si nnkan meji ti wọn lo mu ki ileeṣẹ NPC Records, to jẹ ti Alaaji Tajudeen Bioku gbe awọn ileeṣẹ ikansira-ẹni yii lọ sile-ẹjọ bi ko ṣe ti orin 'Angẹli Mi' ti gbajugbaja onkọrin igbagbọ, Tọpẹ Alabi gbe jade lọdun 2006.

Lẹyin eyi la gbọ pe Tọpẹ Alabi ṣe awo orin 'Angẹli Mi' ati 'My Angel', to si jade l'ọdun 2006.

Ninu iwe adehun naa la ti gbọ pe ileeṣẹ NPC Records ni yoo ni gbogbo iṣakoso orin yii, ki i ṣe Tọpẹ Alabi, ti wọn si ni Alhaji Bioku ti san gbogbo owo to yẹ fun gbajumọ onkọrin naa.

Ọjọ kẹsan an, oṣu karun-un, ọdun 2006 naa la gbọ pe Tọpẹ Alabi ṣe iwe ẹri fun ileeṣẹ NPC Records gẹgẹ bi ẹni to ni gbogbo ẹtọ lori orin 'Angẹli Mi' ati 'My Angel'.