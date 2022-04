Chrisland School girl Video: Ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́ rèé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìbálòpọ̀ láàárín àwọn akẹ́kọ̀ọ́

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

Lara awọn ẹkọ pataki to ṣuyọ lori iṣẹlẹ ẹsun ibalopọ laarin awọn akẹkọọ ileẹkọ Chrisland ni ipa ti awọn obi nko ni igbeaye awọn ọmọ ati ewu ati ijiya to wa fun fiimu ibalopọ laarin awọn ọmọde.

Eyi ati awọn ẹsun miran ni ileeṣẹ to n risi ọrọ iwa ipa nipinlẹ Eko, Lagos State Domestic and Sexual Violence Response Agency (DSVRA) n ṣewadii lọwọ.

Ẹwọn ọdun mẹrinla fun ẹnikẹni to ba pin fidio ibalopọ

Ijọba ni awọn ti yoo foju wina ofin ni awọn to gbe jade, awọn to pin, awọn to gba a ati awọn to ni aworan ibalopọ awọn ọmọde naa lọwọ.