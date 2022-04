Interview Tips: Ó lé ní ìgbà 400 tí mo ''apply'' fún iṣẹ́ tí wọn kò mú mi kí ìyanu tó ṣẹlẹ̀

Ni Oṣu Kẹta, ọdun 2020 ni Ruth Ozavize Ossai kuro ni Naijiria lọ si Ilẹ Gẹẹsi, ti ko si lero pe oun le wa iṣẹ to igba irinwo ki ohun to ri iṣẹ to fẹran.

Ruth to jẹ ẹni ọgbọn ọdun sọ iriri rẹ fun BBC Pidgin ohun ti oju rẹ ri lasiko to n wa iṣẹ amọ ti ko mikan titi ti ọwọ rẹ fi tẹ ohun ti o oun wa.

Igbiyanju rẹ lati ri iṣẹ lo mu ki o ri iṣẹ pẹlu ile iṣẹ to n risi eto ilera awọn oṣiṣẹ, DHU, lẹyin igba to le ni irinwo to ti n wa iṣẹ ati igba marundinlọgbọn to ti lọ ṣe ifọrọwanilẹnuwo.