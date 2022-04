INEC yóò ná ₦239.2 bílíọ̀nù fún ètò ìdìbò àpapọ̀ 2023

Ajọ INEC sọ eyi di mimọ lasiko ti fi n gbe akanṣe ilana eto idibo apapọ f'ọdun 2023 to pe ni '2023 General Election Project Plan' jade nilu Abuja, olu ilu Naijiria.

O ni ojilenigba o dikan biliọnu Naira, (₦239.2 billion) jẹ ida mejidinlọgọrin apapọ owoona fun eto idibo naa, yoo si wa fun rira iwe idibo, apoti idibo, sisan owo awọn oṣiṣẹ idibo, titẹ iwe esi idibo, ohun elo fun ayẹwo orukọ oludibo lasiko idibo at'awọnohun miran to ṣe pataki fun aṣeyọri idibo apapọ naa.

Bakan naa ni ajọ INEC to n ṣakoso eto idibo lorilẹede Naijiria tun jẹ ko di mimọ pe awọn ṣi biliọn mẹtadinlọgbọn Naira (₦27.1bn) mọ owo naa lati na fun atundi ibo, aibaamọ ti ọrọ ba bẹyin yọ to si nilo atundi ibo lati yanju rẹ.

Ẹwẹ, Ogun biliọnu Naira, (₦20.6bn) ni ajọ INEC yoo na lori titẹ iwe idibo, titẹ iwe esi idibo yoo gbe biliọnu mẹsan abọ Naira (₦9.5bn) hanu, apoti idibo yoo ko biliọnu mẹjọ Naira din diẹ (₦7.8bn), ki wọn to tun na biliọnu mẹrin din diẹ Naira, (₦3.9bn) fun rira ọkọ ti wọn yoo fi ṣiṣẹ lasiko idibo naa.

Alaga ajọ INEC, Ọjọgbọn Mahmood Yakubu ṣalaye pe lootọ biliọnu mọkandinlaadọwa Naira, (₦189bn) ni wọn naa fun eto idibo apapọ ọdun 2019 eleyi to kere pupọ si biliọnu marunlelọọdunrun Naira (₦305bn) ti wọn fẹ na lọdun 2023.

O ni lara awọn ohun to ṣokunfa eyi naa ni bi iye awọn oludibo to forukọsilẹ lati dibo ṣe ti fo fẹrẹ kuro ni miliọnu mẹrinlelọgọrin to wa lọdun 2019 si nnkan bii ọgọrun miliọnu lọdun 2023.