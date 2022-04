Money Ritual in Ondo: Abilékọ tí àlè fẹ́ fi ṣe ètùtù ọlà wà lẹ́sẹ̀ kan ayé, ẹsẹ̀ kan ọ̀run

wákàtí kan sẹ́yìn

Asamọ ọrọ kan lo ni iyawo ile to ba n yan ale, bi ko ba pa ara rẹ, yoo se iku pa ọkọ rẹ.

Bi ọrọ se ri gan ree pẹlu abilekọ kan, Funmilola Ogundare to ni ọrẹkunrin kan ti wọn dijọ n yan ara wọn ni ale.

Bawo ni isẹlẹ naa se waye?

Ọjọ kẹta to si ko de ilegbe naa lo ransẹ pe abilekọ naa pe ko wa sun mọjumọ ti oun, ki awọn le jọ fi ara kinra.

Funmilola lọ sile naa lootọ, ti wọn si dijọ sun papọ amọ lọganjọ oru ni ale naa fa ada yọ, to si n kun wẹlẹwẹlẹ bii ẹran ọya.

Amọ ki wọn to le raye wọle doola ẹmi Funmilola lọwọ afurasi apaayan naa, onitọun ti na papa bora.

Se ni awọn ara adugbo sare ke si ikọ Amotekun pe ko wa wo ohun to n sẹlẹ nibẹ., ti wọn si gbe obinrin naa lọ sile iwosan fun itọju.

Wọn si gba awọn to gbe wa nimọran pe ki wọn maa gbe lọ sile ẹkọasẹ isegun University of Medical Sciences, Teaching Hospital, to wa ni Akure.