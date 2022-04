Alaafin's burial rite: Òrumọ́jú ní ara Oba Lamidi Adeyemi III wọ káà ilẹ̀ lọ bí ìṣe ìran Yorùbá ṣe làá kalẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, @Others

Gbogbo ẹ̀dá lo dagbada iku bẹ́l ko si ẹni to ri ti iku se niagb ti ọlọ́jọ́ bá ti de.

Lara awọn ọrẹ timọtimọ Iku Baba Yeye to duro ṣoju ti wọn tun duro ṣẹyin ni Bisoobu agba Ayo Ladigbolu ati awọn mii.

To je olusọ agutan pẹlu ijọ Eleto, Methodist Church Nigeria.

Ni kete ti awọn Alaafa kirun ikẹyin si ara Iku Baba Yeye tan ni irọlẹ naa ni wọn ti bẹrẹ eto to ku.

Wọn salaye pe Ìbarà, agbegbe to to irirn iseju marun un si aafin Alaafin Oyo ni wọn yoo ti pari gbogbo eto to ku.