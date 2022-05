Alaafin: Ìjọba ìpínlẹ̀ Oyo ní Alaafin tuntun yóù gorí ìtẹ́ láìpẹ́

Gomina ipinlẹ ọhun, Seyin Makinde lo sọ bẹẹ nibi adura ọjọ kẹjọ, fidau, eyii to waye ni iranti Ọba Lamidi Adeyemi Alaafin to papoda.

Ti ẹ ko ba gbagbe, ọjọ kejilelogun, oṣu Kẹrin, ọdun 2022 yii ni Alaafin dakẹ nile iwosan ẹkọṣẹ iṣegun ti fasiti Afe Babalola, to wa niluu Ado-Ekiti.

Makinde, ti oloye Bayo Lawal, to jẹ kọmiṣọna fun ọrọ ijọba ibilẹ ati oye jijẹ ṣoju fun sọ pe, ijọba ipinlẹ Oyo mọ pe awọn eeyan ilu ọhun ti n reti lati ni Alaafin tuntun.

O ni "Awọn eeyan ti n reti lati ni Ọba tuntun amọ a ni lati tẹle awọn ilana to yẹ."

Awọn ojiṣẹ Ọlọrun mejeji ke si awọn afọbajẹ, iyẹn Oyo Mesi, lati tẹle ilana to yẹ lati yan Alaafin tuntun nigba ti asiko ba to, ki wọn ma si ṣe wo ti awọn ti owo wa lọwọ wọn lati fi wọn sori itẹ.

Nigba to n sọrọ, Iyalode ilẹ Yoruba, oloye Alaba Lawson juwe Alaafin to waja gẹgẹ bii baba fun gbogbo ọmọ kaarọ oojire, o si jẹ ẹni to maa n ja fun ẹtọ awọn eeyan rẹ.