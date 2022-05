Pastor charge N310,000 to take church members to heaven: Pásítọ̀ Noah Abraham ṣàlàyé ohun tó ní Ọlọ́run sọ fún BBC Yorùbá

wákàtí kan sẹ́yìn

Oniwaasu ajinrere kan ni Naijiria ti orukọ rẹ n jẹ Pasitọ Ade Abraham ti ko awọn ọmọ ijọ rẹ jọ si ipinlẹ Ekiti nibi to ti sọ fun wọn pe ẹnu ọna ibode si ọrun mbẹ ni ilu Araromi-Ugbeshi ni agbegbe Omuo-Ekiti ti o sí ṣe ibudó ipagọ sí.

Pasitọ Ade Abraham ni ọkan lára àwọn ọmọ ijọ rẹ ti fi ẹsun kan pe o gba ọ̀ọ́dúnrún ó lé mẹ́wàá náírà (310k) lọwọ wọn lati fi mu wọn lọ si ijọba ọrun títún.

Iroyin kan sí ti gba gbogbo aye kan pe Pasito ti kọ ibudó tuntun kan ni ipinlẹ Ekiti nibiti o ti sọ pe ẹnu-ọna ọrun wa nibẹ.

BBC Yoruba gbera lati lọ wo boya lootọ ni Pasitọ naa kọ ipagọ kan si Ekiti taa si rii pe lootọ ni wọn n ṣe ipejọpọ tabi isin nibẹ.

Ọkan lara awọn ọmọ ijọ naa ti Pasitọ Noah Abraham kojọ sí ibùdó ipago to fe pada lọ si ile rẹ pẹlu iyawo ati awọn ọmọ rẹ meji, sugbon ti iyawo re kọ gidigidi lati pada lọ Si ilè wón ní Kaduna ti o sí sọ pe igbasoke nbọ laipẹ fi ẹjọ tó àjọ ọlọpa leti pe kí won gba oun o.

Ìkọ iroyin BBC News Yoruba gbera lo sí ilu Araromi-Ugbeshi ni agbegbe Omuo-Ekiti lati fi oju ri gbogbo nkan se ri, ti a sì bá pasitọ Abraham ni gbólóhùn.

Nibo gan ni ṣọọṣi Pasitọ̀ Noa Abraham wa?

Ijọ Pasitọ Abraham bẹrẹ ni ilu Kaba ni ipinle Kogi ti o sí tẹsiwaju ni ipinlẹ Kaduna lẹyin opolopo awuyewuye pẹlu awọn ara ilu naa ki o to pada fi àbọ sí ilu rẹ ni ilu Araromi-Ugbeshi ni agbegbe Omuo-Ekiti.

Pasitọ Abraham ni ajihinrere Òjíṣẹ Ọlọrun tí o ma nlọ kaakiri ni oun, ti isẹ iransẹ oun sì má n ran ọpọ eniyan ati ìdílé lọwọ ni ọna kan abi omiran.

Ootọ ni mo sọ fun awọn ọmọ ijọ mi pe ki wọn san ẹgbẹrun lọna ọọdunrun o le mẹwaa naira

Pasitọ Abraham sọ fun ìkọ iroyin BBC News Yoruba pe lootọ ni oun sọ fún àwọn ọmọ ijọ pe kí wọn san owo N310,000.

"Nigbati wahala wọn pọ pe wọn fẹ wa sí ipagọ ọlọdọọdun ti a ma n ṣe ti mo sì ni àṣẹ Ọlọrun tí o pe mi ni lati fi ṣe ìdánrawò fún gbogbo àwọn tí o fẹ sìn Oluwa tọkàntọkàn".

Olùdásílẹ̀ ijọ naa tun fi idi rẹ mu'lẹ pe oun ko tii gbà owo kankan lọwọ ọmọ ijọ kankan ti àjọ ileeṣe ọlọpa ipinle Ekiti sí ti dá sí ọrọ naa.

"Ajọ Ọlọpa ti wa síbí lati ri nkan ti o nsẹlẹ, Ọga Ọlopa agba ipinlẹ Ekiti ti pe mi fún iwadi àti gbogbo àwọn ọmọ ijọ ti wọn ba nigbati wọn wa, ti gbogbo wọn sí ti kọwe silẹ lọdọ wọn fún iwadi òtítọ".

Pasitọ Ade Abraham tun fi idi rẹ mu'lẹ pe ibudó tuntun kan ti oun wa yi ni ipinlẹ Ekiti ni ibi ti ẹnu-ọna ọrun wa ti ọlọrun sì fi sọ fun oun bẹẹ.

Ikọ BBC News Yoruba tun ba arabinrin ti ọkọ rẹ ti tori tiẹ lọ fi ẹjọ sun Ọlọpa pe kini idi ti ko fi tẹle ọkọ rẹ pada si Kaduna nigbati o ni ilọ yaa ti arabinrin na sì fi ye wa pe ìpinnu ọkọ òun ṣe ajoji sí oun torípé ko jọ tipatikuuku ni ọkọ fi mú òun darapọ mọ ìjọ Pasito Abraham leyin ọdún kan toun fariga.

Arabinrin naa ni àìmọye igba ni oun fi pe ọkọ rẹ ati ẹbẹ pe kini idi ipinnu òjìji rẹ pe Kaduna ya ti ko sí ni alaye kankan ṣe fún ohun.

O sọ fun BBC Yoruba pe oun naa sì ti pinnu pé ti ọkọ òun o ba sọ ohun tó n sẹlẹ fún òun, oun yíò ba wọn pari ipagọ náà ni kí oun to pada ti ipinle Kaduna. O tun fi ye wa pe ojojumọ ni oun ati ọkọ òun má n sọrọ lori ẹrọ ibanisọrọ.