Dead woman bangs on coffin: Bí wọ́n ṣe gbọ́ pé òkú Rosa Isabel ń pariwo látinú pósí ara rẹ̀ rèé

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Eto isinku kan to n ṣẹlẹ ni ilẹ Peru dede tuka nigba ti eeyan ti wọn gbe sinu posi lati lọ ri bọlẹ dede n kan ilẹkun lati inu posi.

Gẹgẹ bi iwe iroyin Metro ṣe fi fidio naa sita, ẹbi Rosa Isabel Cespedes Callaca ti pejọ pọ ni ilu Lambayeque lati ṣe isin idagbere ikẹyin fun ni ire to lọ amọ to pada wa ni ọjọ Kẹrindinlọgbọn oṣu Kẹrin ọdun 2022.

Rosa ti ṣaaju ni ijamba ọkọ to buru jai kan loju ọna ni ẹkun Chiclayo-Picsi eyi to mu ẹmi àna rẹ lọ ti awọn mọlẹbi rẹ mii ti wọn jọ wa nibẹ si farapa yanayan.

Afi ti wọn ri arabinrin wọn bo tilẹ jẹ pe o ti rẹ ẹ gidi gan, oju rẹ la silẹ kedere to si n wo gbogbo wọn loke.

Olutọju ọgba isinku ti wọn wa ṣalaye fun awọn oniroyin pe: "niṣe lobinrin naa la oju rẹ silẹ to n laagun. Lọgan ni mo lọ si ọfiisi mi ti mo si lọ pe awọn ọlọpaa".

Kete ti wọn de ibẹ, awọn Dokita ri i pe Rosa ni ami eemi iye di diẹ ninu amọ ti ko lagbara rara bẹ si ni wọn sare gbe e sori ẹrọ to n ran eemi lọwọ.

Ọkan lara awọn agba ile wọn lobinrin ti ko fẹ darukọ ara rẹ sọ fun awọn oniroyin ilẹ naa pe: "A fẹ mọ ohun to faa ti aburo mi taji lana, nigba ta n gbe e lọ fun isinku rẹ.

'A ni fidio rẹ nibi to ti n gba posi ti a ṣii".

Awọn mọlẹbi Rosa fura pe boya o kan wa ni ipo aimọ nkankan ni lẹyin to ni ijamba ọkọ naa eyi to lee ṣalaye idi ti wọn fi kede rẹ pe o ti ku.

Ileeṣẹ Ọlọpaa orilẹede Peru ni awọn ti n ṣiṣẹ lati ṣewadii ohun to ṣẹlẹ ni ileewosan ẹkun Lambayeque - nibi ti Rosa ti kọkọ gba itọju eyi ti wọn fi ni o ku.

Ki ni awọn eeyan n sọ nipa iku-ajinde-ati iku Rosa?

Eeyan kan ni ki wọn to maa kede pe awọn eeyan ku, ayẹwo akọṣẹmọṣẹ ṣe pataki. O ni awọn ọgba isinku to ti ni iriri awọn oku to n gbiyanju ati jade ninu posi amọ ti wọn pada ku iku gbona wa.