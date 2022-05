Eyitayo Oyekunle constructs Solar AC: Tí òòrùn bá lọlẹ̀, a ti ṣe ẹ̀rọ tó ti gba òòrùn sára tí yóò ṣíṣẹ́ di òru mọ́júmọ́

Pasitọ Eyitayo Oyekunle jẹ ọmọ orilẹede Naijiria to ti fi ọpọlọpọ ọdun wa ni orilẹede South Africa ko to pada wa sile.

Lọrọ kan, iṣẹ fifi imọ ẹrọ to nkan pọ ko di odidi ni ọgbọn ori ti Ọlọrun fun un eyi to si pọ lorii rẹ gan amọ bo ṣe gbe oriṣiriṣi iwadii tuntun jade naa ni o ni ipe Ọlọrun n kọ si oun.

Bawo ni mo ṣe wa fẹ ko aduru ọgbọn ori yii danu ki n lọ maa waasu?

Ọrọ rẹ fihan pe aṣe inu iṣẹ iranṣẹ to ba bẹrẹ ni Ọlọrun yoo ti fun un ni imọ nla to nilo lati ṣagbejade ohun elo nla kan to fun un ni ọgbọn rẹ lati pese.

Pasitọ yii ni bi oun ṣe tẹsiwaju ninu iṣẹ iranṣẹ niyẹn to si ko awọn eeyan to ni imọ ninu iṣẹ ṣiṣe ẹrọ amuletutu to n lo ina oorun fi ṣagbara jade yatọ si eyi ti gbogbo eeyan n ra kiri to n lo in ọba.