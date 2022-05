Body odour solution: Wo ǹkan tó ń fa 'body odour' àti bí o ṣè lè ṣẹ́gun rẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Àwọn onimọ sọ pe ọpọ eeyan lo gbagbọ pe òógùn lo ma n mu ki ara rùn, sugbọn otitọ to wa nibẹ ni pe óògùn ara eniyan kii rùn rara.

Ṣùgbọ́n ninu akọsilẹ yii, awọn òórùn to n jade lati awọ ara ni yoo jẹ afojusun wa.

Àwọn nkan to ma n fa òórùn ti ko dara 'body odour' ninu ara :

Iwe iroyin imọ iṣegun oyinbo, British Medical News Today, sọ pe oorun yii ma n bẹ̀rẹ̀ lasiko ti eeyan ba ṣẹṣẹ n bàlágà, paapaa nitori awọn ayipada to n ba àwọn ẹ̀yà ara.

Yatọ si eyi, o ṣe e ṣe ki awọn eeyan to sanra jù ati awọn to ni aisan bi itọ ṣuga ní oorun ti ko dara ninu ara wọn.

Oorun buruku ma n jade ni ara nigba ti awọn kokoro aifojuri ba n la orisirisi ipele kọja, lati darí pinpin eroja PROTEIN to wa ninu òógùn, nibi ti o ti n ri oúnjẹ.

Dokita Abubakar Mohammed, ti ileewosan Specialist Hospital, Maiduguri, sọ pe àwọn kokoro aifojuri to n gbe nibi to ba tutu ninu ara lo n fa ki òórùn buruku ma jade, kii ṣe óògùn fúnra rẹ.

Idi ree ti awọn to ma n làá gùn pupọ ṣe ma n ni 'body odour'.

Ọ̀pọ̀ eeyan ma n ni iriri 'body odour' ni àwọn ẹ̀yà ara wọn ti aṣọ bá bò - eyi to ma n fa óògùn ati ki aṣọ tutu.

Dokita Abubakar sọ pe ọkan gboogi lara nkan to n fa "body odour" nìyẹn.

- Wiwẹ pẹlu omi to mọ ati ọṣẹ oloorun didun. Ki eeyan si fọ awọn ibi to le run bii ẹnu, abiya ati abẹ́ daadaa.

- Wiwọ aṣọ to mọ- nitori ko si bi eeyan ṣe le wẹ̀ tó, ara rẹ yoo rùn to ba wọ aṣọ to dọti. Paapaa aṣọ bi awọtẹlẹ, pátá, ibọsẹ, sikẹẹti, kọmu ati aṣọ olooru.