Ọwọ́ pálábá NDLEA tẹ aláboyún méjì, 'barber' kan àti àwọn afurasí mí tó gbé egbòogi

wákàtí kan sẹ́yìn

Igbiyanju ajọ to n gbe ogun ti lilo egboogi oloro tun ti ja si rere nipa bi ọwọ wọn se tẹ awọn aboyun meji kan ati awọn afurasi meji mii to fẹ gbe oogun oloro gba papakọ ofurufu ipinlẹ Eko lọ si oke okun.

Ni ọsẹ to kọja yi ni ọwọ palaba awọn taa n wi yi segi.

Alukoro ajọ naa Femi Babafemi lo fidi ọrọ yi mulẹ ninu atẹjade kan to fi sita.

Babafemi ni ọkan ninu awọn afurasi to dari lati orileede Brazil,Nworie Philip Chikwendu,ni ọwọ awọn kọkọ tẹ lọjọ Kẹta, osu Karun.

O ni awọn ri i mu nigba to n gbiyanju lati gbe egboogi oloro wọ Naijiria lati Brazil.

Asiri tu nigba ti wọn tu ẹru rẹ ti wọn si ba egboogi oloro cocaine to ko pamọ sinu bata to ko pamọ sinu baagi agbepọnyin rẹ.

Wọn tẹsiwaju lati tu bata to wọ sẹsẹ ti wọn si tun ri pe o gbe cocaine meji pamọ sibẹ ti apapọ cocaine ti wọn ka mọ lọwọ si jẹ 800grams.

Nigba ti wọn bẹrẹ si ni fọrọ wa lẹnu wo, Nworie to si gẹri gẹri loun n se ni Brazil sọ pe oun wa si Naijiria pada lati wa sinku baba oun.

O jẹwọ pe ọrẹ rẹ kan to wa ni Sao Paulo lo fi isẹ oogun oloro tita lọ to si ni o fun oun ni miliọnu meji Naira toun ba gbe egboogi oloro wa si Naijiria.

Kia ni wọn ti mu arakunrin kan to n gbe ẹru wọle to si jẹ ẹni to gbe awọn ọti yi wọle lati Dubai,arakunrin Shola Ogunrinde.