Buhari kò ní fi oṣù mẹ́fà kún ìjọba rẹ̀ bí àwọn kan ṣe ń bèrè - Ìjọba àpapọ̀̀̀

Muhammadu Buhari yóò gbé ìjọba kalẹ̀ lẹ́yìn sáà rẹ̀ lọ́dùn tó ń bọ̀ - Ijọba Àpapọ̀

Ijọba apapọ ti sọ pe Aarẹ Muhammadu Buhari ko ni lo kọja iye ọdun to yẹ ko lo lori oye, bẹẹ ni yoo gbe ijọba silẹ lẹyin saa rẹ loṣu karun un ọdun 2023.

Ṣaaju ni awọn agbẹjọro agba meji ni Naijiria, Aare Afe Babalola ati Robert Clarke ti kọkọ sọ pe o ṣeeṣe ki Buhari ma gbe ijọba silẹ lọdun to n bọ, amọ o le ṣagbekalẹ ijọba fidihẹ ti nnkan ko ba ṣenu ire ni ẹka eto aabo.

Ninu atẹjade kan ti agbẹnusọ Buhari, Mallam Garba Shehu fi lede, o ni Aarẹ Muhammadu Buhari ko nilo lati ṣafikun ijọba rẹ pẹlu oṣu mẹfa ko to le yanju iṣoro to n koju eto abo Naijria.

O ni ti ijọba Buhari ba ṣe bẹẹ, yoo tẹ ẹtọ awọn ọmọ Naijiria lati dibo yan ẹni to wu wọn sori oye loju mọlẹ.

Gẹgẹ bii atẹjade naa ṣe sọ, ijọba Buhari n ṣiṣẹ takun-takun, o si ti n ṣe aṣeyọri ninu igbiyanju rẹ lati mu alafia pada si Naijiria, eyii to gbagbọ pe yoo yanju ko ti di oṣu Karun un ọdun to n bọ to yẹ ko gbe ijọba kalẹ.