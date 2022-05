BBC Investigation on IPOB: Mọ̀ síi nípa IPOB tó ń gbé orí ayélujára dá rúgúdú sílẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ Biafra

Ipob: Awọn ọmọ ikọ ẹgbẹ agbesunmọmi to n gbe oju opo ayelujara da rugudu silẹ

Iwadii ileesẹ iroyin BBC kan ti tu asiri lori bi awọn ọmọ ikọ Ipob kan se n lo ojuopo ayelujara lati maa fi tan ọrọ inunibini ati ipaniyan ka lori awọn to tako idasilẹ Biafra.

''Ẹ wa awọn obilẹjẹ yi kan, awọn leeyan to yẹ ki wọn bẹ lori.Awọn lo yẹ ki wọn dana sun di eeru''

O n pe fun ikọlu fawọn to ka si alatako idasilẹ Biafra eleyi ti yoo mu ki ilẹ Igbo ya pa kuro lara Naijiria.

Ipolongo ominira Biafra yi jẹ eyi to ni akọsilẹ itajẹsilẹ latẹyinwa.

Eeyan to ku le ni miliọnu kan.Ọpọ si wa lati ọdọ awọn ajijagbara yi.

Lẹyin nkan bi aadọta ọdun le diẹ oju opo ayelujara ti di ibugbe fawọn mii to n tẹsiwaju pẹlu ipe ominira yi.

O jẹ ọkan ninu awọn ọmọ ogun oju opo ayelujara fẹgbẹ ajijagbara ti wọn n pe ni: Indigenous People of Biafra (Ipob).

Akọroyin oniwadi Naijiria nii,Nicholas Ibekwe sapejuwe awọn to n sọrọ lori aylejara yi gẹgẹ bi''agbarijọpọ awọn to n sọrọ inunibini loju opo ayelujara''

O ni "oju opo ayelujara ni irinsẹ to munadoko fun wọn lati se nkan ti wọn n se loni''

A ko mọ boya awọn ololufẹ arabinrin Uwanogho kankan ti sọ ọrọ to n sọ funwọn di imusẹ lati se ikọlu sawọn alasẹ lagbegbe ilẹ Igbo.

Amọ ni nkan to wa nilẹ bayi,ikọlu a maa waye lootọ.

Aimọye awọn osisẹ lo ti padanu ẹmi wọn ninu awọn ikọlu to waye lọdun yi nikan.

Aarẹ Buhari sapejuwe ikọlu yi gẹ́gẹ bi ''eleyi to bani lọkan jẹ gidi gan an''

Nneka Igwenagu naa jẹ ọkan lara awọn ọmọ ogun ayelujara to n ja fun Biafra lati ilẹ Gẹẹsi.

Ninu ọrọ to kọ soju opo Facebook lati London lọdun 2021, o fi ọrọ tako awọn ikọ ọdọ kan ti wọn kọ lati wọgile karakata ni Anambra bi Ipob se n sọ pe ki wọn se lati le fi se atilẹyin fun adari Ipob, Nnamdi Kanu to wa ni ahamọ.

Adari ikọ IPOB, Nnamdi Kanu to fọwọsi ọpọ iṣesi awọn ọmọ ogun lori ayelujara IPOB

O wa ni ahamọ lọdọ awọn alasẹ Naijiria lori ẹsun igbesunmọmi eleyi to ni oun ko jẹbi.

Arabinrin Igwenagu nigba to n sọrọ lede Igbo sapejuwe awọn ti ko fẹ darapọ mọ Ipob yi gẹgẹ bi ọlẹ lasan to si ni:''Ko yẹ ki gbogbo yin wa laye rara.Adiẹ to gbe ẹyin ara rẹ jẹ, Njẹ ẹ ko ri pe ko yẹ ki ẹ wa laye ni?''