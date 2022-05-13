Alaafin stool: Wo ẹni tó ṣeẹṣe pé kí Aláàfin kàn lẹ́yìn ìpapòdà Oba Lamidi Adeyemi
Alaafin stool: Wo ẹni tó ṣeẹṣe pé kí Aláàfin kàn lẹ́yìn ìpapòdà Oba Lamidi Adeyemi
Iwe ofin ẹni ti oye Alaafin kan ti a fẹnuko le lori lọdun 1974 ni ki Ijọba tẹle- Omooba Tijani Atiba.
Bi ọmọ ko ba ba itan, o di dandan ko ba arọba to jẹ baba itan.
Omooba Tijani Adebayo Olawoyin Atiba to jẹ ọkan pataki lara awọn ọmọ Oba Atiba to jẹ Alaafin Oyo nigba aye rẹ ba BBC sọrọ ni kikun lori ona ti wọn fi n yan alaafin ni ilu Oyo.
- Ààrẹ Buhari pàrọwà sí ASUU láti padà sẹ́nu iṣẹ́ nítorí àwọn akẹ́kọ̀ọ́
- Wo àwọn iṣẹ́ méje tí o lè kọ́ láàrín oṣù mẹ́ta ti ASUU da iṣẹ́ sílẹ̀
- Óṣe! ènìyàn kan kú ẹlòmíràn farapa bí ọkọ̀ ńlá ṣe jábọ́ léwọn lórí l'Eko
- Ìwádìí BBC lórí àwọn ìròyìn IPOB tó ń pè fún ìwà ìpànìyàn lórí ayélujára
- Ohun tí a mọ̀ nípa ikọlù àwọn agbébọn sí ilé ìtura ní Ikorodu rèé
- Ìtàn àkọ̀ròyìn Al Jazeera tí wón pa ní Israel rè é