Girl killed in Sokoto: Ọdún yìí ló yẹ kí Deborah parí ẹ̀kọ́ rẹ̀ kí wọ́n tó gbẹ̀mí rẹ̀ - Bàbá olóògbé

Baba Deborah Samuel, ti awọn alakakiti ẹsin ṣekupa ni Sokoto lori ẹsun pe o sọrọ abuku nipa Anọbi ti sọ pe idaji ile oun lohun lu ni gbanjo lati ran ọmọ naa lọ sile ẹkọ, oun si ti n reti ọjọ ti yoo pari ẹkọ naa ki wọn to ge ẹmi rẹ kuru.

"Ọrọ ẹkọ rẹ kami lara gidi to bẹẹ ti mo fi lọ ta idaji ile mi lati ran ọmọ naa lọ nilẹ ẹkọ."

"Ọdun yii lo yẹ ko pari ẹkọ rẹ, mo si ti n foju sọna fun ọjọ naa ki aburo mi to pe mi lati Sokoto, to si ṣalaye ohun to ṣẹlẹ si ọmọ naa fun mi."