Olamiju Akala: Mo ṣì máa ń wo fóònù mi bíì pé bàbá mi Akala fẹ́ pe mi, gbogbo ǹkan ni mo fi ṣàárò wọn

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

BBC Yoruba ni ifọrọwerọ pẹlu ọmọ gbajugbaja oloṣelu to tun jẹ gomina ipinlẹ Oyo tẹlẹ ri, Adebayo Alao Akala.

Olamiju Akala kẹnu bọ ọpọ ọrọ lati ṣalaye irinajo oṣelu rẹ nigba ti baba rẹ wa laye, awọn idiwọ to koju, ati bo ṣe n baa yi lẹyin iku baba rẹ to jẹ bii ẹni to fẹyin ti ju nigba aye rẹ.