Mwila Chansa lọ ṣiṣẹ́ àlááfíà ní Central African Republic, ó gba ọmọ tọ́

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọgagun kan nileeṣẹ ọmọ ogun Zambia to jẹ obinrin, Mwila Chansa ti sọrọ lori ohun to la kọja ninu igbiyanju rẹ lati gba ọmọ kan tọ lasiko to lọ ṣisẹ alaafia labe aisa United Nations ni Central African Republic.