Stellenbosch university fọwọ́ òsì júwe ilé fún akẹ́kọ̀ọ́ tó gbọnsẹ̀ sórí ẹrù èkejì rẹ̀ nítorí ẹ̀yà

ìṣẹ́jú 55 sẹ́yìn

Fasiti Stellenbosch lorilẹede South-Africa ti fi ọwọ osi juwe ile fun akẹkọọ alawọfunfun to tọ si ori ijoko alawọdudu akẹgbẹ rẹ.

Wọn ni ko si akẹkọọ kankan to laṣẹ lati fi iya jẹ akẹkọọ miran nitori ẹya.

Bawo ni iṣẹlẹ naa ṣe waye?

Iṣẹlẹ naa to waye ni opin ọsẹ lo mu ki awọn akẹkọọ naa ṣapejuwe iṣẹlẹ naa gẹgẹ bi idẹyẹsini nitori ẹya.

Wọn ni akẹkọọ naa to wa ni yara rẹ lo gbọ ti wọn n pariwo ni ita ilẹkun rẹ to si ṣilẹkun.

Akẹkọọ alawọ funfun naa lo ri ti o duro lẹnu ọna to si jẹ ẹni to ti mu ọti yo amọ to duro si ẹnu ọna''