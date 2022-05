Ìjóba Taliban ní òun kò fẹ́ kí àwọn obìrin máa ṣí ojú wọn sílẹ̀ mọ́ lórí tẹlifíṣọ̀nù

ìṣẹ́jú 44 sẹ́yìn

Oriṣiriṣi ofin ni wọn fi de awọn obinrin to fi mọ pe wọn ko lee rin irinajo lai si ọkunrin ti yoo tẹle wọn, ti wọn ko si gba awọn obinrin laaye lati lọ sile ẹkọ.

Agbẹnusọ ileeṣẹ Taliban to paṣẹ naa ni imọran ni oun gba wọn, amọ ti ko si ẹni to mọ nkan to lee ṣẹlẹ si ẹni ti ko ba pa aṣẹ naa mọ.