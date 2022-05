Texas Shooting: Akẹ́kọ̀ọ́ ọmọdé 19 ló kú nínú ìṣekúpani tó wáyé ní iléẹ̀kọ́ alákọ́bẹ̀rẹ̀

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Agbebọn naa lo ṣina bolẹ̣ ki eṣọ alaabo to pa agbebọn naa.

Iwadii fihan pe afurasi ẹni ọ̣dun mejidinlogun naa ni o gbebon AR semi -automatic rifle, to si ti kọkọ yinbọn pa iya rẹ agba ko to lọsi ileẹkọ naa.

O si ṣeeṣe ki afurasi aṣekupani naa jẹ akẹkọọ ni ileẹkọ giga ni agbegbe naa, to si da bi ẹni pe oun tika lara rẹ lo ṣe ohun to wu u laisi ẹlomiran to mọ si.