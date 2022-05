Mò ń rí ara mi bíi obìnrin tí kò pé nítorí mi ò lè bí ọmọ láyé - Nse Ikpe-Etim

Nse Ikpe-Etim sọ̀rọ̀ lórí ìpènijà rẹ̀ lẹ́yìn tó pàdánù ilé ọmọ rẹ̀

Nse, to jẹ ẹni ọdun mẹtadinlaadọta, lo sọ ọrọ naa lasiko to n sọrọ nipa igbeyawo rẹ ninu ifọrọwerọ lori eto kan, #WithChude.

Oṣere naa ṣe igbeyawo pẹlu ololufẹ rẹ, Cliford Sule, to jẹ oniṣowo, ati olukọ agba ni fasiti Midlesex, to wa niluu London lọdun 2013.

Ninu ifọrọwerọ naa, Nse sọ pe oju ko ti oun lẹyin to han gbangba pe oun ko ni le bimọ nile aye, amọ o dabi pe oun ko pe gẹgẹ bi i obinrin.

"Ohun ti mo dupẹ fun ni bi mo ṣe dagba, nitori a ki n so itiju mọ ọrun ni idile wa, niṣe ni a n gbe igbe aye wa bii ẹni to ni ohun gbogbo to n fẹ."