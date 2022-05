Portable: Mo ti ṣiṣẹ́, ẹ jẹ́ kí n jèrè iṣẹ́ mi pẹ̀lú àmì ẹ̀ye ''Headies Award''

Oríṣun àwòrán

Gbajugbaja olorin takasufe to ṣẹṣẹ di ilumọọka, Habeeb Okikiola ti inagije rẹ n jẹ Portable ti kọ iwe ẹmabinu ranṣẹ si awọn akẹgbẹ rẹ ati ikọ alakoso ami ẹyẹ '' Headies Award.''

Eyi ko ṣẹyin bi ikọ alami ẹyẹ Headies ṣe bu ẹnu atẹ lu bi Portable ṣe dunkoko mọ awọn akẹgbẹ rẹ ti wọn fi ''nominate'' rè fun ami ẹyẹ naa ni ẹka olorin tuntun to fakọyọ julọ.

Portable lo n figagbaga pẹlu awọn akẹgbẹ rẹ fun Ami Ẹyẹ Best Street-Hop Artiste ati ami ẹyẹ Rookie of the Year awards.